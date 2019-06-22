Алибасов лично рассказал о состоянии своего здоровья — видео

Москва, , 14:19 — REGNUM Известный российский продюсер Бари Алибасов, который по ошибке вместо сока выпил жидкость для очистки труб и попал в реанимацию, лично рассказал о состоянии своего здоровья в специальном видеообращении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алибасов в тяжелом состоянии был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Несколько дней он провел в медикаментозном сне и состояние его оставалось стабильно тяжелым.

Затем состояние Алибасова несколько улучшилось. Вскоре он был выписан из НИИ имени Склифосовского и отправился домой.

Однако СМИ продолжают муссировать информацию о состоянии здоровья Алибасова и распространяют различные небылица. Так, утверждалось, что родственники Алибасова якобы заперли его дома без еды и воды и даже не дают лекарства. Однако его пиар-директор Вадим Горжанкин опроверг эту информацию и распространил видеообращение Алибасова, в котором он лично опровергает эти слухи.

Напомним, что в ночь на 22 июня стало плохо супруге Алибасова — народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. У неё началось удушье на фоне приступа астмы. Артистка была госпитализирована. Однако Горжанкин сообщил, что сейчас ей уже лучше и скоро она вернется домой.