Актерский состав фильма «Космический джем 2» покидают звёзды баскетбола

Лос-Анджелес, США, , 13:45 — REGNUM Баскетболист Стефен Карри отказался сниматься во второй части фильма «Космический джем». Об этом 21 июня сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В качестве одной из причин его решения называется отсутствие свободного места в графике. «Я знаю, что Леброн и Райан Куглер будут делать удивительные вещи. Это будет круто», — сказал Карри, добавив, что он не может нарушить взятые на себя обязательства.

Стоит отметить: ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые звезды баскетбола могут отказаться от участия в проекте из-за рекламного конфликта франшиз. По имеющейся информации, основным брендом, продвигаемым в «Космическом джеме 2», будет Nike, в то время как тот же Карри заключил контракт с компанией Under Armour до 2024 года.

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Напомним, главную роль в фильме «Космический джем 2» исполнит Джеймс Леброн, снимать картину будет режиссёр Теренс Нэнс, в качестве продюсеров выступят Райан Куглер, Маверик Картер и Джастин Лин. Премьера картина в США запланирована на 16 июля 2021 года.

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