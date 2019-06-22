Стало известно о состоянии здоровья Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Москва, , 13:25 — REGNUM Пиар-директор известного продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин сегодня, 22 июня, рассказал о состоянии здоровья самого Алибасова и его супруги — народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад Бари Алибасов по ошибке выпил вместо сока жидкость для очистки труб. Он получил химические ожоги пищевода, верхних дыхательных путей и желудка. Несколько дней Алибасов находился в реанимации в тяжелом состоянии. затем его состояние несколько улучшилось и он был выписан из НИИ имени Склифосовского.

Сегодня поступила информация о том, что супруге Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо. Она была госпитализирована после того, как почувствовала удушье на фоне бронхиальной астмы.

Горжанкин подтвердил, что Федосеева-Шукшина действительно, сегодня утром она почувствовала приступ удушья на фоне бронхиальной астмы и вызвала скорую. Сейчас она чувствует себя нормально и вскоре вернется домой. Жизни артистки ничего не угрожает.

Также Горжанкин передал сообщение от Алибасова, который опроверг утвреждения ряда СМИ о том, что его близкие якобы заперли продюсера дома и не лечат его, и даже чуть ли не морят голодом.

Алибасов подчеркнул, что все это неправда, его лечат и он идет на поправку.

«Ем детское питание «Бабушкино лукошко», рекомендованное врачами Склифосовского и разные диетические каши. Вчера вечером ел рекомендованную гречневую кашу. Моему здоровью ничего не угрожает. Со мной все хорошо. Я вас очень люблю», — рассказал Алибасов.