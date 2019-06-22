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Народна артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована

Культура

Ей стало плохо

Москва, 22 июня 2019, 11:43 — REGNUM  Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована в одну из больниц Москвы в связи с ухудшением самочувствия. Об этом сегодня, 22 июня, сообщают столичные СМИ со ссылкой на её дочь Ольшу Шукшину.

Она рассказала, что Федосеева-Шукшина была госпитализирована после того, как ночью ей стало плохо.

По неподтверждённым данным, артистка госпитализирована в связи с удушьем из-за приступа бронхиальной астмы. Стоит отметить, что в последние дни в Москве стоит удушающая жара. Сегодня столбик термометра может подняться до 32 градусов тепла.

Напомним, что Федосеева-Шукшина является супругой известного российского продюсера Бари Алибасова. Недавно Алибасов по ошибке выпил вместо сока жидкость для прочистки труб. Алибасов получил химические ожоги пищевода, верхних дыхательных путей и желудка. Несколько дней Алибасов находился в реанимации в тяжелом состоянии. Затем его состояние улучшилось.

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