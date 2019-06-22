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Мик Джагер впервые выступил после операции на сердце

Культура

Артист отправился в тур по США и Канаде

Вашингтон, 22 июня 2019, 10:37 — REGNUM  Легендарный музыкант, фронтмен популярной ро-группы The Rolling Stones Мик Джагер впервые вышел на сцену после перенесенной операции на сердце, об этом 21 июня сообщает издание Deadline.

Музыкант вместе со своим коллективом отправился в тур по США и Канаде, где артисты дадут 17 концертов. Первое выступление состоялось 21 июня, само турне продлится до конца августа.

Напомним, 75-летний Мик Джагер перенес операцию по замене искусственного сердечного клапана, по словам звезды рок-музыки, его самочувствие хорошее и он много репетирует в последнее время.

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