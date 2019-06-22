Фильм Балагова «Дылда» покажут в более чем 10 странах

Москва, , 10:15 — REGNUM Картина Кантемира Балагова выйдет в прокат в более чем 10 странах, об этом 22 июня на своей странице в социальной сети Instagram сообщил продюсер фильма Александр Роднянский.

«На сегодняшний день «Дылда» продана для проката в следующие страны: Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Литва, Латвия, Эстония, Испания, Греция, Италия, Румыния, Турция, Бразилия и Китай», — подчеркнул Роднянский.

Также, на стадии подписания контрактов о прокате находятся кинокомпании США и Великобритании, ведутся переговоры о демонстрации фильма в ряде стран Европейского союза.

Напомним, фильм Кантемира Балагова получил Гран-при фестиваля «Зеркало», был отмечен на многих кинофестивалях, в том числе и в Каннах.

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