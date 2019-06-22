Ивана Урганта в эфире Первого канала ударили рыбой по лицу

Москва, , 09:35 — REGNUM Известный телеведущий Иван Ургант в эфире шоу «Вечернй Ургант», транслировавшегося 21 июня по Первому каналу, получил от комика Данилы Поперечного удар рыбой по лицу.

Телеведущий, слушая историю творческой группы «КЛИККЛАК», вспомнил об эпизоде, в котором артисты «давали леща» (пощечину) друг другу. Ургант, по невыясненным причинам, вдруг захотел получить по лицу от зрителя из зала, но уже настоящей рыбой.

Эту мечту помог ему реализовать «случайно» оказавшийся в студии комик Поперечный: он поднялся на сцену, где ему тут же вручили рыбу, которой он легонько ударил Урганта.

«Может быть, это и весело, но зато теперь все кошки мои», — заявил ведущий, не объяснивший мотивы своего странного поступка.

Напомним, телешоу «Вечерний Ургант» регулярно выходит на Первом канале. По своей задумке передача является юмористической и, судя по тому, что ее записи продолжаются с 2012 года, она пользуется успехом у зрителей.

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