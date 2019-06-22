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Фильм Благова «Дылда» стал лучшим на фестивале «Зеркало»

Культура

Лента Благова была отмечена также на кинофестивале в Каннах, а также в программе «Особый взгляд»

Иваново, 22 июня 2019, 09:03 — REGNUM  Гран-при кинофестиваля «Зеркало», посвященного памяти режиссера Андрея Тарковсокго, получила картина Кантемира Благова «Дылда», об этом стало известно 21 июня на церемонии закрытия мероприятия.

Лента Благова была отмечена также на кинофестивале в Каннах, а также в программе «Особый взгляд».

Награды за лучшую режиссуру удостоился фильм Беньямина Найштата «Красный», приз от молодых критиков достался Элидару Иманову за картину «Конец сезона». Особый приз «За вклад в кинематограф» получил Рашит Сафиулин.

Напомним, кинофестиваль «Зеркало», получивший название в честь одноименной картина Андрея Тарковского. Учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения прославленного отечественного режиссера. Проходит ежегодно в городе Иваново.

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