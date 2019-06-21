Короткий золотой век Украины: Скоропадский и первая германская оккупация

Андрей Мартынов, , 22:53 — REGNUM

Мемуары историка философии протопресвитера Василия Зеньковского (1881−1962) относятся ко времени его участия в Гражданской войне. С 15 мая по 19 октября 1918 г. он служил министром исповеданий в правительстве гетмана Павла Скоропадского на Украине, которое было назначено германскими оккупантами.

Помимо рассказа о профессиональной деятельности, книга содержит интересные оценки государственного строительства молодой державы и характеристики коллег по правительству будущего автора «Истории русской философии».

По мнению Зеньковского,

Автор «гетманский период в судьбах Украины после русской революции был действительно периодом удачного и положительного строительства, творческого подъема во всех сферах жизни, а еще, что важнее — единственным периодом порядка».

Правда, сам Скоропадский воспринимался им достаточно критично:

Автор «гетман был высокий, стройный человек, с порывистыми движениями и, с частой улыбкой на лице. Лицо умом не дышало, хотя «умные» выражения не раз виделись на лице. Улыбка казалась порой тайной усмешкой над чем-то, над положением, над всем — точно он играл роль и над собой иронизировал. Но лицо было смелым, решительным, в глазах была отвага, простота и доброта светились на лице. Гетман мне понравился, Я почувствовал к нему симпатию, которую чувствуешь к людям, которым можно поверить. Но, как сразу было ясно, что это все же только генерал, что не только никакого государственного таланта у него нет, но что и мыслить государственно едва ли он сможет».

Подобные мысли и оценки Скоропадского сохранились у Зеньковского и в отношении деятельности гетмана уже в эмиграции, где тот

«все еще не может до конца стать украинцем, поэтому играет в украинство — и, как неизбежно бывает с такими простодушно-хитрыми натурами — переигрывает, ибо не знает того, где он имеет право быть «самим собой».

Также Зеньковский указывал на опасность для Скоропадского опуститься и «превратиться в типичного обывателя».

Одновременно протопресвитер в своих мемуарах рассуждал о причинах революции, видя их в неразрешенности социальных и национальных проблем. «Я думаю также, что до тех пор, пока не насытится жажда русской жизни в правильном решении этих двух задач — не будет достигнуто равновесие в русской жизни», даже после падения большевизма. В качестве одной из таких национальных проблем теолог указывал непростые русско-украинские отношения. Возможность будущей войны между украинцами и русскими мыслилась им как трагедия.

И в этом историческом контексте, несмотря на уже упоминавшееся более чем амбивалентное отношение к генералу Скоропадскому, Зеньковский призывал внимательно отнестись к гетманскому периоду украинской государственности.

Автор «Не нужно его возвеличивать или разукрашивать, должно быть изучено все то положительное, что было сделано или что было начато — для того, чтобы из этого можно было извлечь надлежащий урок для будущего. Значение же гетманского периода в том и заключается, что он счастливо сочетал в себе искренную и подлинную любовь к Украине, подлинное желание помочь ей подняться и окрепнуть — с глубоким сознанием неразрывной связи с Россией».

Конечно, гетман Скоропадский не был военным, сочетавшим в себе полководческие таланты и мудрость политического деятеля, как Наполеон, но и философ Зеньковский оказался отнюдь не Марком Аврелием, что, впрочем, не отменяет позитивного опыта их государственного строительства.