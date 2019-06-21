В новом сериале «Последние цари» Netflix покажет жизнь Николая II

Нью-Йорк, США, , 17:50 — REGNUM Потоковый сервис Netflix выложил в сеть трейлер документального сериала «Последние цари» про время правления Николая II. Ролик был опубликован на YouTube-канале Official Trailers.

Первый эпизод шоу выйдет в эфир 3 июля 2019 года. Главные роли в сериале исполнили Роберт Джек, Сюзанна Херберт и Бен Картрайт. В качестве режиссёра первого эпизода выступил Адриан МакДауэлл.

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Напомним, производством сериала занималась британская кинокомпания Nutopia. Роберт Джек знаком зрителям по сериалу «На виду».

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