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В новом сериале «Последние цари» Netflix покажет жизнь Николая II

Культура

Первый эпизод шоу выйдет в эфир в июле

В новом сериале «Последние цари» Netflix покажет жизнь Николая II
Цитата из х/ф «Последние цари». реж Адриан МакДауэлл. 2019. США
Николай II

Нью-Йорк, США, 21 июня 2019, 17:50 — REGNUM  Потоковый сервис Netflix выложил в сеть трейлер документального сериала «Последние цари» про время правления Николая II. Ролик был опубликован на YouTube-канале Official Trailers.

Первый эпизод шоу выйдет в эфир 3 июля 2019 года. Главные роли в сериале исполнили Роберт Джек, Сюзанна Херберт и Бен Картрайт. В качестве режиссёра первого эпизода выступил Адриан МакДауэлл.

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Напомним, производством сериала занималась британская кинокомпания Nutopia. Роберт Джек знаком зрителям по сериалу «На виду».

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