Пятница, 21 Июня 2019 года
17:27:36 МСК

Съемки продолжения «Хэллоуина» начнутся в сентябре

Культура

Джейми Ли Кёртис вернётся в роли Лори Строуд

Лос-Анджелес, США, 21 июня 2019, 17:19 — REGNUM  Кинокомпания Blumhouse Productions планирует в сентябре 2019 года начать съемки продолжения «Хэллоуина». Об этом 20 июня сообщил портал Collider.

Инсайдеры сообщили, что Джейми Ли Кёртис с большой степенью вероятности вновь исполнит роль Лори Строуд. При этом отмечается, что сделки по таким персонажам как дочь и внучка героини пока не закрыты (в фильме 2018 года их сыграли Джуди Грир и Энди Мэтичак). Скорее всего, снимать продолжение картины будет режиссёр Дэвид Гордон Грин.

Читайте также: Мир увидит спин-офф «Отличницы легкого поведения»

Напомним, фильм «Хэллоуин», вышедший на экраны в 2018 году, весьма успешно выступил в прокате. При бюджете $10 млн фильм смог собрать только в США $159,3 млн, а в мире — более $254,2 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Том Холланд не прошел тест на актерское мастерство от Тома Хэнкса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить