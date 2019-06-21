Съемки продолжения «Хэллоуина» начнутся в сентябре

Лос-Анджелес, США, , 17:19 — REGNUM Кинокомпания Blumhouse Productions планирует в сентябре 2019 года начать съемки продолжения «Хэллоуина». Об этом 20 июня сообщил портал Collider.

Инсайдеры сообщили, что Джейми Ли Кёртис с большой степенью вероятности вновь исполнит роль Лори Строуд. При этом отмечается, что сделки по таким персонажам как дочь и внучка героини пока не закрыты (в фильме 2018 года их сыграли Джуди Грир и Энди Мэтичак). Скорее всего, снимать продолжение картины будет режиссёр Дэвид Гордон Грин.

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Напомним, фильм «Хэллоуин», вышедший на экраны в 2018 году, весьма успешно выступил в прокате. При бюджете $10 млн фильм смог собрать только в США $159,3 млн, а в мире — более $254,2 млн.

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