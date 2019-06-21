Такси «Ситимобил» запустило свой сервис во «ВКонтакте»

Москва, , 15:43 — REGNUM В социальной сети «ВКонтакте» появился сервис заказа такси «Ситимобил». Оплатить услугу можно через систему платежей соцсети VK Pay. Об этом 21 июня сообщил портал TJournal.

Службой могут воспользоваться жители Москвы, Ярославля, Самары и Тольятти, для этого им надо скачать приложения VK Taxi и «Ситимобил». Основным отличием сервиса от конкурентов является интеграция с соцсетью, которая позволит пользователям разделять стоимость такси с друзьями, а также указывать адреса, размещённые на страницах «ВКонтакте».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что «ВКонтакте» разрешила своим пользователям продавать группы, создателями которых они являются. Изменения в правила она внесла 13 июня 2019 года.

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