В Коми создают скульптуру, символизирующую дружбу между Россией и Норвегией

Сыктывкар, , 14:47 — REGNUM Необычную скульптуру из гранита и кварца создают в Коми художники Скотт Тое и Макта Дораев. Арт-объект будет символом дружбы России и Норвегии, сообщила 21 июня пресс-служба Сыктывкарского государственного университета (СГУ) им. Питирима Сорокина.

Накануне мастерскую скульпторов посетили студенты второго курса направления «Народно-художественная культура» института культуры и искусства СГУ. Создатели показали показали учащимся заготовку своей работы и представили технологии её производства.

«Было много рисунков, было много споров. Были предложены разные варианты скульптуры: сделать двух людей или несущих камень на спине, или сидящих за камнем, как за столом переговоров напротив друг друга… Следующая идея была сделать людей, сидящих друг напротив друга на скамейке. Этот вариант в итоге и выбрали», — пояснил Скотт Тое.

Скульптура весит около семи тонн: самый большой камень при основании имеет массу четыре тонны, а еще два — около полутора тонн. Готовое произведение расположится в Саду скульптур Национальной галереи Коми.