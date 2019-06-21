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Третьяковка соединила живопись с киношедеврами Тарковского — фоторепортаж

Культура

Новая выставка называется «Свободный полёт»

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Третьяковка соединила живопись с киношедеврами Тарковского — фоторепортаж
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фрагмент картины Петра Беленок в проекте «Свободный полет»

Москва, 21 июня 2019, 15:13 — REGNUM  Третьяковская галерея совместно с музеем AZ (музей имени Анатолия Зверева) представили в Москве новую выставку «Свободный полёт», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Свободный полёт» разместился в Новой Третьяковке на территории бывшего ЦДХ (сейчас — «Западное крыло») на площади 3500 квадратных метров. Творческую структуру проекта определяют три фильма Андрея Тарковского, проводя параллели и сопоставления с советскими художниками того времени.

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Новый полет на Солярис
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новый полет на Солярис
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Зельфира Трегулова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зельфира Трегулова
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Проект «Свободный полет»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Проект «Свободный полет»
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Проект «Свободный полет»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Проект «Свободный полет»
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Проект «Свободный полет»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Проект «Свободный полет»
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В пространстве проекта Свободный полет
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В пространстве проекта Свободный полет

Выставка представлена в виде трилогии, в которой объединены творчество Тарковского и художников второй половины ХХ века. Первая часть — «Прорыв в прошлое», где фильм Тарковского «Андрей Рублёв» 1966 года пересекается с работами Дмитрия Плавинского, написанными во второй половине века. Основой второй части, которая называется «Предвидение», стал фильм Тарковского «Сталкер» 1979 года. Киношедевр созвучен с работами Петра Белёнка, написанными в 1970-е, а также фотоработами Виктории Ивлевой на тему «Чернобыль».

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Дмитрий Плавинский художник разных лет
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дмитрий Плавинский художник разных лет
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Дмитрий Плавинский. Носорог
Наталья Стрельцова © REGNUM
Дмитрий Плавинский. Носорог
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Фрагмент картины Петра Беленок в проекте «Свободный полет»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фрагмент картины Петра Беленок в проекте «Свободный полет»
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Посетители проекта Свободный полет
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители проекта Свободный полет

Третья часть, которая называется «Новый полёт на Солярис», располагаются в зале с множеством отражающих поверхностей и цвето-свето-меняющимся оформлением художника Платона Инфанте, который создал видео-арт композицию для этой выставки, а медиахудожник Александр Долгих создал контент, транслирующийся на десяти плазменных экранах.

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Новый полет на Солярис
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новый полет на Солярис
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Художники в проекте Свободный полет
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Художники в проекте Свободный полет
28
Новый полет на Солярис
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новый полет на Солярис
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Фрагмент картины
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фрагмент картины
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Новый полет на Солярис
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новый полет на Солярис
34
Фрагмент картины
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фрагмент картины
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Новый полет на Солярис
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новый полет на Солярис

В этом же зале расположились около 70 художественных произведений советских художников из собрания коллекционера Наталии Опалевой. Среди авторов — Анатолий Зверев, Дмитрий Плавинский, Пётр Белёнок, Владимир Немухин, Лидия Мастеркова, Владимир Яковлев, Владимир Янкилевский, Франциско Инфанте, Юло Соостер, Эрнст Неизвестный, Олег Целков, Дмитрий Краснопевцев, Лидия Мастеркова, Владимир Яковлев.

Выставка продлится до 22 сентября 2019 года.

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regnum author Наталья Стрельцова
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