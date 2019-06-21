«Седов» и «Крузенштерн» стали участниками Праздника реки во Франции

Москва, , 12:52 — REGNUM Российские парусники «Седов» и «Крузенштерн» в эти дни принимают участие в ежегодном Празднике реки во французском городе Бордо, сообщает 21 июня пресс-служба Росрыболовства.

Во французском порту барки пришвартовались накануне. В ведомстве отметили, что их прибытие стало небольшой местной сенсацией.

Дело в том, что «Седов» никогда не было в Бордо, поскольку высота его мачт не позволяла пройти под многочисленными мостами. После ремонта парусника и возможности складывать верхнюю оконечность мачты, российское судно получило возможность заходить во многие города.

В Бордо парусники пробудут три дня, отход судов назначен на вечер 23-го июня.

Праздник реки, который в этом году проходит с 20 по 23 июня, открывает культурный сезон «Liberté! Bordeaux 2019». В течение трех дней жители города и специально прибывшие на праздник гости смогут побывать на борту «Седова» и «Крузенштерна», а также посетить бесплатные концерты, гастрономическую ярмарку, выставки, фестиваль белого вина и пиротехническое шоу над Гаронной.

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