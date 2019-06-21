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Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балеты

Культура

Слухи подтвердились

Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балеты
Иллюстрация: Скриншот страницы видео YouTube пользователя 1tv.ru
Теодор Курентзис

Пермь, 21 июня 2019, 12:58 — REGNUM  Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис объявил о своей отставке, об этом 21 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник.

«Буквально 40 минут назад на собрании оркестра MusicAeterna объявили об отставке Курентзиса», — отмечает источник.

Слухи о скорой отставке маэстро циркулировали последние несколько месяцев, несмотря на то, что данную информацию подтверждали многие осведомленные лица как известные театральные критики, так и служащие театра, официальные лица об этом предпочитали не распространяться.

Теодор Курентзис возглавил Пермский театр оперы и балеты в 2011 году. В последние годы его руководства учреждением культуры в адрес маэстро постоянно сыпались упреки в том, что он предпочитает гастрольную деятельность работе в Перми. Также значительному сокращению подвергся репертуар Пермской оперы.

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