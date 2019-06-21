Лидер «Чайфа» рассказал, как группа получила название

Москва, , 12:28 — REGNUM Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал, как популярный музыкальный коллектив получил своё название. Об этом 21 июня сообщили «Известия».

В 1983 году, когда музыканты только начали свой творческий путь, во время репетиций они заваривали чай в кофеварке. В итоге подобное название, состоящее из слов «кайф» и «чай», пришло в голову другому участнику группы — Вадиму Кукушкину.

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Напомним, Вадим Кукушкин был членом коллектива недолго, он покинул «Чайф» в 1984 году. Завтра, 22 июня 2019 года Владимир Шахрин будет праздновать свой 60-летний юбилей.

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