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Лидер «Чайфа» рассказал, как группа получила название

Культура

22 июня 2019 года Владимир Шахрин отпразднует своё 60-летие

Москва, 21 июня 2019, 12:28 — REGNUM  Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал, как популярный музыкальный коллектив получил своё название. Об этом 21 июня сообщили «Известия».

В 1983 году, когда музыканты только начали свой творческий путь, во время репетиций они заваривали чай в кофеварке. В итоге подобное название, состоящее из слов «кайф» и «чай», пришло в голову другому участнику группы — Вадиму Кукушкину.

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Напомним, Вадим Кукушкин был членом коллектива недолго, он покинул «Чайф» в 1984 году. Завтра, 22 июня 2019 года Владимир Шахрин будет праздновать свой 60-летний юбилей.

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