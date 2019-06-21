В Netflix согласились закрыть сериал «Благие знамения» ради верующих

Лондон, , 12:05 — REGNUM Потоковая платформа Netflix согласна перестать снимать сериал «Благие знамения» по требованию религиозной христианской организации «Возврат к порядку». Несмотря на то, что шоу принадлежит компании Amazon Prime, представители Netflix прокомментировали ситуацию в своем блоге в Twitter 21 июня.

В опубликованном сообщении они ссылаются на статью издания The Guardian о двадцати тысячах требований закрыть сериал за нормализацию сатанизма. Netflix комментирует: «Хорошо, мы больше не будем делать это».

https://twitter.com/NetflixUK/status/1141787587390201856

При этом производством сериала «Благие знамения» занимались две другие компании — Amazon Prime при сотрудничестве с BBC. В свою очередь Netflix не имеет никаких прав на производство и трансляцию фантастического сериала по одноименной книге Нила Геймана и Терри Пратчетта.

Режиссер произведения, Дуглас Маккинон, в комментариях признался в любви к Netflix, а сценарист Нил Гейман назвал ответ платформы самым лучшим.

https://twitter.com/drmuig/status/1141822057547784192

https://twitter.com/neilhimself/status/1141815866255917056

Религиозная организация «Возврат к порядку» из США обратилась к платформе Netflix с петицией о закрытии шоу. По мнению верующих, оно нормализует сатанизм и стирает различия между сторонами Добра и Зла. По сюжету сериала Антихрист — это обычный ребенок, не желающий уничтожать мир, а демоны встают на защиту человечества, вместо того, чтобы устраивать конец света. Гуманизм, согласно тексту петиции, не может быть основой божьего замысла, потому что он заключается в противостоянии хорошего и плохого.

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Мини-сериал «Благие знамения» был запущен 31 мая 2019 года. В шести сериях раскрывают историю взаимоотношений ангела Азирафеля (Майкл Шин) и демона Кроули (Дэвид Теннант), которые вместо соперничества пытаются совместными усилиями спасти мир от апокалипсиса.

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