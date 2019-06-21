Дж.Дж. Абрамс придумал нового злодея для Человека-Паука

Лос-Анджелес, США, , 11:44 — REGNUM В комиксах о супергерое Человеке-Пауке появится новый злодей. Новые выпуски для Marvel написал режиссер Дж. Дж. Абрамс вместе со своим сыном Генри. Об этом сообщило издание New York Times 20 июня.

В Marvel подготовили нового соперника для Питера Паркера, известного также как Человек-Паук. Им станет персонаж под именем Cadaverous («Трупный» — англ.). По словам создателей, он станет большой проблемой не только для Человека-Паука, но и для его подруги Мэри Джейн. Режиссер Дж.Дж. Абрамс («Звездные войны: Пробуждение силы», «Звездный путь») сравнил работу над комиксом с работой в кино: ощущения от получения готовых иллюстраций похожи на те, что режиссер испытывал, наблюдая за созданием декораций на съемочной площадке. Кинематографист также отметил, что идея комиксов о Человеке-Пауке пришла к нему десять лет назад, но работа над проектом началась только в 2018 году.

Над историей также работает двадцатилетний Генри Абрамс, художница Сара Пичелли и колорист Дэйв Стюарт. Серия комиксов из пяти выпусков выйдет в сентябре 2019 года.

Ранее в социальных сетях Marvel публиковали ряд тизеров, с цифрами, изображенными в виде сетки паутины. Поскольку первый тизер выглядел как цифра «4», фанаты считали, что новый проект будет касаться франшизы «Фантастическая четверка».

https://twitter.com/Marvel/status/1140318029957541888

5 июля в мировом прокате выйдет фильм «Человек-Паук: вдали от дома» с Томом Холландом в роли Питера Паркера.

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