«Мы должны покончить с этим»: финальный трейлер «Очень странных дел»

Нью-Йорк, США, , 10:08 — REGNUM На официальном YouTube-канале компании Netflix 20 июня вышел финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела». В нём главные герои объединяются, чтобы дать последний бой монстрам с «обратной стороны».

В новом трейлере показано, что таинственное существо с «обратной стороны» (параллельное измерение во вселенной сериала) не исчезло после закрытия портала во втором сезоне. Оно оказалось заперто в измерении главных героев и нашло себе новое тело — Билли Харгрова, старшего брата Макс.

Теперь главным героям предстоит вновь объединится, чтобы дать бой могущественному чудовищу, которое стремится уничтожить Хокинс (город, в котором происходят действия сериала). В конце трейлера Одиннадцать (Милли Бобби Браун) говорит: «Мы должны покончить с этим». Премьера третьего сезона «Очень странных дел» назначена на 4 июля 2019 года.

Напомним, «Очень странные дела» — это популярный телесериал американской компании Netflix, выходящий на одноимённом стриминговом сервисе. Проект, вдохновлённый творчеством Стивена Кинга, рассказывает о группе подростков, сражающихся с потусторонними чудовищами. В этом им помогает Одиннадцать — девочка, обладающая могущественными экстрасенсорными способностями.

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