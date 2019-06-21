В ЮАР отменили выступления музыканта из ДР Конго

Кейптаун, , 09:59 — REGNUM В ЮАР отменили два выступления известного исполнителя музыки в стиле румба Кофи Оломиде после того, как стало известно об обвинении певца в изнасиловании девушек из подтанцовки, передает RFI Kiswahili.

По информаци издания, 62-летний Энтони Агбепа Мумба, известный под псевдонимом Кофи Оломиде, должен был выступить 28 июня в концертном зале «Gallagher Convention Centre», расположенном в пригороде Йоханнесбурга, а также 30 июня в зале «Shimmy Beach Club» в Кейптауне.

Однако после того, как в социальных сетях распространилась информация об изнасилованиях руководители концертных площадок заявили об отмене выступлений.

Напомним, что в марте 2019 года за сексуальные домогательства суд города Париж приговорил Мумбу к двум годам тюремного заключения. Суд, однако, снял обвинения Мумбы в изнасиловании троих других танцовщиц в 2002—2006 гг. Осужденный на заседании не присутствовал.