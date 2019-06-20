В Костроме будет создан «Театр «глинянок"» Ефима Честнякова

Кострома, , 21:10 — REGNUM Проект проведения интерактивных спектаклей с использованием «глинянок» художника Ефима Честнякова, разработанный научными сотрудниками Костромского музея-заповедника, стал победителем конкурса «Времена и эпохи», сообщает Smi44.

Первые спектакли костромские зрители должны увидеть через год. Воссозданные честняковские персонажи оживут в руках юных и взрослых костромичей. Непосредственными участниками постановок станут зрители.

Авторы проекта планируют, что удастся воссоздать 400 «глинянок». Также будут написаны картины-декорации, изготовлен дополнительный реквизит и построена сцена.

«Мы предлагаем воссоздать удивительный театр, придуманный костромским художником и фольклористом Ефимом Честняковым. Он всю жизнь посвятил изучению народных традиций родной губернии и на их основе создал театр. Главными персонажами стали глиняные фигурки — жители глиняного города Кордон. Декорациями служили полотна Честнякова, а сюжетом — народные сказания и обряды. В первой половине XX века нигде не существовало театра, подобного этому», — говорит соавтор проекта «Театр «глинянок» Марина Шапошникова.

Над проектом работают научные консультанты и профессиональные художники. В фонде Костромского музея-заповедника сохранилось 137 фигурок, выполненных Ефимом Честняковым. Они станут прототипами персонажей — «глинянок» в новом театре. В реконструкции остальных помогут записи и эскизы.

Для каждой «глинянки» создадут 3D-модель, чтобы в случае повреждения или утраты фигурки ее можно было восстановить с предельной точностью.

Новый театр должен стать дополнением к уже существующему в костромском музее честняковскому театру. Игровые спектакли по его произведениям сегодня с успехом ставят воспитанники костромских театральных студий.