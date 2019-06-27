27 июня 2019 | Время чтения меньше минуты

Дмитрий Тёткин, , 08:30 — REGNUM

Передача CXXXVIII. Долгий, но интересный разговор… Чуть больше сорока минут. Про жизнь фотографа Паши Боярова. Павел Иванович просит называть себя «Пашей», несмотря на чуть более чем восьмидесятилетний возраст. Даже если бы мы попытались уложить два года жизни в одну минуту передачи — мы бы не успели… Зачем тогда её слушать? Здесь есть и мемуары, и знакомство с известными людьми, и семь пудов оптимизма, и грусть, и, разумеется, разговор о главном — фотографии.

Мансарда Иван Шилов © ИА REGNUM