Создатели сериала «Ривердейл» почтят память Люка Перри четвёртым сезоном

Бербанк, США, , 22:23 — REGNUM Четвертый сезон молодежного сериала «Ривердейл» станет данью памяти актеру Люку Пэрри. Об этом шоураннер сериала Роберто Агирре-Сакаса сообщает в своем микроблоге в Twitter 20 июня.

Агирре-Сакаса опубликовал фотографию титульной страницы сценария первого эпизода четвертого сезона шоу, который получил название «In Memoriam» («В память» — лат.). Шоураннер также выступит сценаристом этой серии. В своей записи он отметил, что будет рад почтить память старого друга, Люка Пэрри, который играл в сериале роль Фреда Эндрюса, отца одного из главных героев.

https://twitter.com/WriterRAS/status/1141478624937332736

В своих прошлых интервью журналу Entertainment Weekly съемочная команда «Ривердейла» рассказывала, что они постараются закончить линию Люка Пэрри в начале сезона, а также что ее завершение должно сильно повлиять на персонажей сериала и стать лейтмотивом всего сезона.

Люк Пэрри — популярный актер кино и телевидения, известный своими ролями в сериалах «Беверли-Хилз 90 210» и «Мыслить как преступник». Он умер в США в марте 2019 года в результате инсульта. На момент смерти ему было 52 года.

Читайте также: В США умер Люк Пэрри, сыгравший Дилана Маккея в «Беверли-Хиллз, 90210»

Сериал «Ривердейл» выпускается на потоковой платформе Netflix с 2017 года. Третий сезон шоу завершился в мае 2019 года, премьера четвертого сезона ожидается осенью.

Читайте также: Ривердейл: какова цена «американской мечты» для молодёжи?