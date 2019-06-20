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Наречие «напрасно» первоначально имело другое значение – филологи СГУ

Культура

В «Борисе Годунове» Пушкин использовал его в значении «внезапно»

Сыктывкар, 20 июня 2019, 15:57 — REGNUM  Прилагательное «напрасный» и образованное от него наречие «напрасно» первоначально имели совсем другое значение, сообщила заведующий кафедрой русской филологии Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина Татьяна Бунчук.

Ранее «напрасно» использовалось в значении «вдруг» и «внезапно».

"А. С. Пушкин именно в этом значении и использовал его в «Борисе Годунове»: «Они пред ним напрасно пали ниц», то есть — внезапно», — пишет исследователь на страницах «Этюдов о словах».

По словам Бунчук, с течением времени слово стало нести другую смысловую нагрузку и использоваться в смысле «тщетный», «бесполезный». Уже в словаре Даля прибавлено значение «клевета» и образовано слово «напраслина», а истоки слова надо искать в древнерусском — напраснъ.

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