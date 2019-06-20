Человек-паук и Мистерио говорят «по душам» в новом трейлере «Вдали от дома»

Лос-Анджелес, США, , 14:50 — REGNUM На YouTube-канала индийского подразделения Sony Pictures Entertainment 20 июня вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: вдали от дома». В нём Питер Паркер и Мистерио говорят «по душам».

В ролике показана новая сцена из предстоящего фильма. В ней Питер Паркер (Том Холланд) разговаривает с Мистерио (Джейк Джилленхол) на крыше здания. Паркер говорит новому союзнику о том, что не хочет спасать мир в этот раз, а планирует просто провести отпуск с любимой девушкой. Мистерио, в свою очередь, поддерживает молодого супергероя и называет его «хорошим ребёнком».

Напомним, «Человек-паук: вдали от дома» выйдет 4 июля 2019 года. Новый фильм от Marvel Studios станет прямым продолжением картины «Мстители: Финал». По сюжету, Питер Паркер пытается оправится после смерти Тони Старка и оказывается втянут в сражение с элементалями (мифическими существами) из параллельной вселенной. На помощь ему приходит новый союзник в лице таинственного незнакомца Мистерио.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый сценарий каждый день: почему провалились новые «Люди в чёрном»?