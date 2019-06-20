YouTube обновит тысячу «знаковых музыкальных клипов всех времён»

Сан-Матео, США, , 14:40 — REGNUM Видеохостинг YouTube совместно с Universal Music Group обновит более тысячи «знаковых музыкальных клипов всех времён». Первые 100 обновлённых роликов уже доступны на хостинге, сообщалось в официальном блоге YouTube 19 июня.

Сообщается, что обновлённые ролики будут занимать место оригинала, полностью сохраняя просмотры, лайки и комментарии. Руководство сервиса обещает, что «обновлённая тысяча» выйдет уже до конца 2020 года.

На YouTube уже сейчас можно посмотреть первые 100 обновлённых роликов. Среди них клипы Billy Idol, Beastie Boys, Boyz II Men, George Strait, Janet Jackson, Kiss, Lady Antebellum, Lady Gaga, Lionel Richie, Maroon 5, Meat Loaf, No Doubt/Gwen Stefani, Smokey Robinson, The Killers, Tom Petty и других музыкантов.

Отдельно представители YouTube предлагают отпраздновать юбилеи клипов, вышедших 30 лет назад (Том Петти — Free Fallin), 25 лет назад (Beastie Boys — Sabotage) и 10 лет назад (Lady Gaga — Bad Romance).

Найти обновлённые ролики можно будет по запросу «remastered» в описании к клипам.

Ранее генеральный директор YouTube Сьюзен Войжитски принесла свои извинения представителям ЛГБТ-сообществу за отказ удаления ролика политического активиста Стивена Краудера, ранее обвинённого в гомофобии. По словам Войжитски, ролики Краудера не нарушают политику YouTube.

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