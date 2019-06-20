Четверг, 20 Июня 2019 года
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Как фотографу найти свой путь? Открытая дискуссия в Москве

Культура

Владимир Вяткин и Артем Житенев расскажут о современном фотографическом образовании на открытой дискуссии в преддверии фестиваля «Фотопарад в Угличе»

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Как фотографу найти свой путь? Открытая дискуссия в Москве
© «Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе»
Фотопарад в Угличе

Москва, 20 июня 2019, 13:29 — REGNUM  26 июня в 19:30 Творческая лаборатория «Среда» приглашает принять участие в обсуждении темы актуального для фотографов вопроса: «Современное фотографическое образование — как найти свой путь?» Предваряя фотофестиваль «Фотопарад в Угличе», мастера Фотопарада Владимир Вяткин и Артем Житенев расскажут о современном фотографическом образовании, а кураторы направлений презентуют программу Фотопарада этого года.

В России получить качественное фотографическое образование довольно сложно, есть много разных вариантов, выбор которых не всегда очевиден — можно пойти по официальному пути (закончить колледж или ВУЗ), можно учиться в частных школах фотографии или на курсах, можно найти учителя, посещать лекции, мастерские или воркшопы или читать книги. Но как найти свой путь? Может ли «Фотопарад в Угличе» стать образовательным трамплином, который поможет найти новые идеи, важные ориентиры, даст практические навыки в разных областях фотографии? Фестивалей фотографии становится с каждым годом все больше, но насколько они продуктивны?

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Групповая работа с куратором на фестивале
© «Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе»
Групповая работа с куратором на фестивале

В ближайшую среду в «Среде» состоится беседа на эту тему с кураторами лекционной программы и мастерами XIII фестиваля «Фотопарад в Угличе». Кураторы расскажут, зачем люди приезжают на фестиваль, как воспользоваться всеми возможностями, которые дает это мероприятие, подскажут, как лучше спланировать свою поездку и как к ней подготовиться в плане творчества.

В программе презентации:

  • Общение с кураторами и подробности основных программ фестиваля: «Творческая фотография», «Фотожурналистика», «Классики отечественной фотографии», «Школа фотографии»: Ващук Мария, Алла Мировская, Богдана Ващенко, Наталья Драчинская;
  • Презентация подробного расписания всех мероприятий фестиваля;
  • Выступления мастеров XIII фестиваля — Владимира Вяткина и Артема Житенева, каждый из которых расскажет о том, каким он видит образовательный процесс в фотографии;
  • Возможность зарегистрироваться на XIII фестиваль фотографии.
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Мастера на портфолио-ревю
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мастера на портфолио-ревю

Читайте ранее в этом сюжете: Ежегодный фестиваль «Фотопарад в Угличе» обновил программу

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