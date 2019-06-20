Призраки войны, грезы юности, детские игрушки и дочки-матери

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«Дылда» (16+)

Две молодые женщины, прошедшие сквозь огонь и грязь войны, возвращаются к мирной жизни, в Ленинград, который медленно залечивает раны блокады. У одной из них на руках ребенок, другая одинока. Смогут ли они найти себя в новой жизни или призраки прошлого так и будут преследовать их? Стоит ли отрекаться от этого прошлого или в нем было что-то очень ценное?

Фильм Кантемира Балагова («Теснота») получил приз Каннского кинофестиваля в номинации «Особый взгляд» за лучшую режиссуру и приз ФИПРЕССИ в этой же категории.

«За мечтой»

Режиссер Макс Мингелла рассказывает вроде бы обычную историю одаренной девушки из маленького городка, мечтающей об огнях сцены и признании публики. Но ведь солнце восходит каждый день и от этого рассвет не становится чем-то банальным, не правда ли?

«Мой друг Зигмунд Фрейд» (18+)

Обычный молодой человек, живущий в Вене начала прошлого века и служащий в табачной лавке, внезапно заводит дружбу с самим знаменитым профессором Зигмундом Фрейдом. Профессор ведет своего юного друга по пути взросления, помогая ему разобраться в его тайных желаниях, соблазнах и снах. Но, может быть, эта странная дружба — тоже всего лишь сон?

Фильм по роману австрийского писателя Роберта Ситалера снял режиссер Николаус Лейтнер.

«Дитя робота» (16+)

Мамы разные нужны, мамы всякие важны… Даже если твоя мама создана из металла, пластика и микросхем, она может быть любящей и заботливой. Особенно если никакой другой мамы на обезлюдевшей планете не найти. Точнее, о том, что планета полностью обезлюдела, юная героиня фильма Гранта Спьютора, который в оригинале называется «Я — Мать», знает лишь со слов своей «мамы». Но однажды внешний мир врывается в замкнутый мирок девушки. А ее «мама» готова на все, чтобы защитить ее от него… Буквально на все.

«Детские игры» (18+)

Дети любят сладости, клоунов и куклы… Но некоторые клоуны и некоторые куклы очень не любят детей. Или любят — но очень по-своему. Маленький Энди получил от мамы игрушку, о которой давно мечтал. Мама не знала, что с новой куклой в их уютный дом войдет Ужас…

Недетскую историю игрушек снял режиссер Ларс Клевберг. Удастся ли его новой высокотехнологичной кукле из ада переплюнуть старого-недоброго Чаки? От продюсеров фильма «Оно».

"Призраки Шэрон Тэйт» (18+)

Фильм Дэниэла Фаррандса возвращает нас к истории зловещей секты Чарльза Мэнсона «Семья» и его безвинных жертв. Актриса Шэрон Тэйт, жена талантливого режиссера Романа Полански, беременна. Муж в отъезде, но рядом с ней веселые друзья. Однажды в ее дом постучался странный незнакомец, которого прогнали прочь. С тех пор Шэрон мучают кошмары, но реальность будет гораздо страшнее…

«Зов волка» (16+)

Зов волка — это не что-то из историй об оборотнях. Это вполне технический термин — звук, который издает локатор, который засек подводную лодку.

Главный герой фильма французского режиссера Абеля Лонзака — подводник с абсолютным слухом, который легко может определить, что за подлодка прошла рядом. Однажды он оказывается в эпицентре чудовищной провокации, которая может привести к полномасштабной ядерной войне. Сможет ли его дар стать той песчинкой, который остановит механизм самоуничтожения человечества?

«Берлин, я люблю тебя» (16+)

Все любят «Елки»? Или хотя бы смотрели их? А вот теперь «Ёлки» по-берлински! Сборник романтических новелл немецких кинематографистов заставят вас смеяться, грустить и желать чудаковатым героям счастья. В каждой из историй один и тот же главный герой — Берлин!

«История игрушек 4»

«Соберу свои игрушки — и Сереже подарю!» Дети вырастают, а игрушки остаются. И переходят «по наследству» к младшему поколению. Так и вышло с дружной компанией наших героев. К счастью, их не разлучили, а всех сразу передарили малышке Бонни. Которая однажды отправилась в детский сад — и в первый же день открыла для себя такую удивительную вещь как одноразовая посуда! Всемогущее детское воображение случайно подарило жизнь обычной пластмассовой вилке, и теперь игрушкам приходится иметь дело с новым персонажем, который пока еще слабо понимает, кто он, откуда и куда идет. Но он тоже игрушка, а значит, бесценен!

Веселый и трогательный мультфильм снял режиссер Джош Кули.