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Путин поздравил с юбилеем Форум славянских культур

Культура

Президент РФ направил поздравительную телеграмму

Москва, 20 июня 2019, 11:56 — REGNUM  Сегодня, 20 июня, президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем Форум славянских культур. Форуму исполняется 15 лет, сообщается на сайте Кремля.

Форум сохраняет уникальное культурное и духовное наследие славянского мира, благодаря чему успешно реализуются масштабные совместные проекты в области образования и просвещения, музейного и библиотечного дела, туризма и т. д.

«Россия и впредь намерена активно участвовать в различных мероприятиях. А Форум будет способствовать укреплению взаимопонимания и доверия между народами», — выразил надежду Путин и пожелал участникам новых успехов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Москве в Библиотеке иностранной литературы прошел Фестиваль славянских культур «СЛАВный день — 2019».

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