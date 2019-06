Стример Ninja станет героем комикса и автором книги об играх

Детройт, США, , 12:22 — REGNUM Популярный игровой стример Тайлер «Ninja» Блевинс выпустит собственную книгу и графический роман. Об этом сообщает портал PC GamesN 20 июня.

Книга Блевинса называется Get Good: My Ultimate Guide to Gaming. В ней Ninja будет делиться советами по сборке игрового компьютера, повышению навыка игры, созданию своей команды и продвижению в интернете. Как гласит описание книги: «видеоигры приходят и уходят, но уроки Ninja вечны».

Далее Ninja планирует выпустить тематический блокнот для детей и набор наклеек с собственным логотипом. А главной работой стримера в качестве автора станет комикс, рассказывающий о приключениях Блевинса в качестве главного героя фантастической истории. По сюжету графического романа Ninja: The Most Dangerous Game, Тайлер Блевинс попадет в мир компьютерной игры в жанре «Королевская битва». Для того, чтобы вернуться домой и спасти виртуальный мир, ему нужно победить.

Книга и блокнот от Ninja выйдут 20 августа 2019 года, а авторский комикс — 3 декабря 2019 года.

Напомним, Тайлер Блевинс — это самый популярный стример на онлайн-платформе Twitch с более чем 14 млн подписчиков. Ninja 28 лет, он проживает в Детройте (США) и зарабатывает на жизнь онлайн-трансляциями о видеоиграх. За годы своей деятельности Блевинс выиграл четыре престижных награды для стримеров и получил один миллион долларов за продвижение игры Apex Legends.

Читайте ранее в этом сюжете: В России появилась платформа для создания голосовых игр