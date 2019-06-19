Состоится ли 46-й Грушинский фестиваль?

Самара, , 15:51 — REGNUM Грушинский фестиваль по-прежнему находится под угрозой срыва. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM президент Клуба авторской песни имени Валерия Грушина Виталий Шабанов.

«Ситуация с проведением Грушинского фестиваля не улучшилась. Клуб имени Валерия Грушина, который провел все 45 предыдущих фестивалей, в состав организаторов фестиваля правительством области силовым образом не включен. Создана дирекция, так называемая, фестиваля, создало её министерство культуры. Члены дирекции, в основном, члены Грушинского клуба, но мы настаиваем на том, чтобы они работали по организации фестиваля именно как члены Грушинского клуба, чтобы Грушинский клуб был одним из организаторов фестиваля. Этого делать не хотят… С большинством этих людей, в том числе со мной (я включен в эту дирекцию) никаких договоров не заключено и никаких переговоров не велось… Никто со мной не разговаривал от имени новоявленных организаторов. Я считаю, что ситуация взрывоопасная и до сих пор не исключено, что фестиваль может быть сорван».

Положение о проведении фестиваля, которое является документальным основанием для организации всей фестивальной деятельности, ранее подписывалось не позднее середины апреля, а на сегодня имеется лишь проект этого положения, подчеркнул Шабанов.

Напомним, 12 июня на официальном сайте Клуба авторской песни имени Валерия Грушина появилось обращение, в котором сказано, что проведение 46-го грушинского фестиваля находится под угрозой срыва.

В числе проблем, на которые обращает внимание Клуб, называется отсутствие официальных документов, регламентирующих подготовку и проведение фестиваля, отсутствие подписанного положения о фестивале, нерешенность финансовых и материально-технических вопросов обеспечения площадок фестиваля. Также указано на то, что врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов фактически самоустранился от подготовки фестиваля.

В обращении подчеркивается, что за все годы проведения фестиваля такая ситуация складывается впервые.

В ответ на запрос ИА REGNUM, министерство культуры Самарской области сообщило следующее:

Относительно положения о фестивале: «Положение о фестивале дорабатывается организатором фестиваля и в ближайшее время будет официально опубликовано».

По вопросам программы фестиваля и технической стороны подготовки: «Завершается совместная работа художественного совета и дирекции по формированию программы фестиваля. Все творческие, спортивные, детские и прочие площадки, традиционно работавшие на фестивале, будут работать и в этом году. Техническая подготовка Грушинской поляны идет полным ходом. Обновлен номерной фонд «Фестивального парка», выполнен ремонт сцен, установлен железный мост. Запущены скважины с питьевой водой, выполняется анализ ее качества. Идет подготовка пляжа на берегу реки Волги».

В ответе министерства также сказано, что ведомство «активно участвует в подготовке фестиваля» и выражается уверенность в успешном и своевременном выполнении всех подготовительных мероприятий.

Напомним, ежегодный 46-й Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области в районе Мастрюковских озер с 4 по 7 июля. Число гостей и участников фестиваля в лучшие годы превышало 200 тысяч. В последнее время фестиваль стал менее популярен, в том числе из-за конфликтов среди организаторов, которые вылились в судебные тяжбы.

«Самое главное — это то, каким фестиваль будет в будущем, это самый серьезный вопрос. Потому что фестивалю нужно развитие, а он, к сожалению, из года в год себя повторяет. Любой кризис фестивалю приносил обновление, были и остаются определенные противоречия, на самом деле фестиваль будет, но больше всего волнует то, что с ним будет дальше. Власть неравнодушна к судьбе фестиваля, но, к сожалению, такие тонкие вещи как фестиваль, у которого есть душа, который прожил 50 лет, административными методами не спасти и не упрочить. Фестиваль всегда был как саморазвивающийся организм и он состоял из участия очень многих и многих тысяч людей. Именно они определяют фестиваль. И этот искусственный кризис, вызванный попыткой президента клуба (бывшего президента Клуба имени Валерия Грушина Бориса Кейльмана — прим. ИА REGNUM) передать фестиваль по наследству, он обидел очень многих людей. Вот основная причина кризиса», — прокомментировала ситуацию с проведением 46-го фестиваля вице-президент Клуба авторской песни имени Валерия Грушина Ирина Зверева.

Ранее сообщалось о конфликте внутри клуба. Бывший президент клуба Борис Кейльман, по сообщениям СМИ, единолично передал товарный знак фестиваля московской компании. Комментарии у Бориса Кейльмана взять не удалось.

Отметим также, в проекте положения о фестивале президентом Фестиваля назван Борис Кейльман. В распоряжении министерства культуры Самарской области от 17 июня получателем субсидии на проведение 46-го грушинского фестиваля значится Благотворительный фонд культурных инициатив Олега Митяева.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые фестиваль состоялся в 1968 году и собрал около 600 человек. Фестиваль носит имя Валерия Грушина, студента Куйбышевского Авиационного института, который погиб в 1967 году, во время туристического похода при спасении тонущих детей.