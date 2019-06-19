Канал PBS выпустит мини-сериал Stellar про космос

Арлингтоне, США, , 15:46 — REGNUM Некоммерческая телесеть США PBS планирует отметить годовщину высадки астронавтов на Луну выпуском документального мини-сериала про космос. Об этом 19 июня сообщил портал Engadget.

Будущее шоу получит название Stellar, оно будет состоять из шести эпизодов. Первую серию PBS выпустит в эфир 20 июня 2019 года, она также будет опубликована на YouTube-канале организации, а также на её странице в Facebook.

В качестве ведущих выступят астрофизик Мэтт Дауд, популяризатор науки и видеоблогер Дианна Кауэрн и писатель Джо Хансон. Сериал рассажет зрителям об освоении космоса, астрономии и астрофизике.

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Напомним, американские астронавты впервые высадились на луну 20 июля 1969 года. Участниками той экспедиции стали Нил Армстронг, Эдвард Олдрин и Майкл Коллинз.

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