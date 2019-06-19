Красноярский край, Хакасия и Тува разработают общий туристский маршрут

Абакан, , 14:47 — REGNUM Три сибирских региона — Красноярский край, Хакасия и Тува — разрабатывают межрегиональный туристский маршрут. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 июня в министерстве культуры Хакасии.

Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма было подписано в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ) в марте 2019 года между министерством культуры Хакасии, агентством по туризму Красноярского края и министерством экономики Тувы.

Читайте также: «Губернатор и девушки», Универсиада и КЭФ: Красноярский край в марте

Уточняется, что проект плана организации межрегионального туристского маршрута «Енисейская Сибирь» уже подготовлен и находится на согласовании. Согласно плану, до конца текущего года необходимо собрать и проанализировать информацию о субъектах туриндустрии трёх регионов, разработать маршрут и определить ключевых операторов.

Работу по включению маршрута «Енисейская Сибирь» в перечень национальных брендовых маршрутов России планируют организовать в 2020 году. Также в 2020—2021 годах запланированы мероприятия по продвижению маршрута и туристских возможностей регионов на внутреннем и международном рынках.

«Маршрут «Енисейская Сибирь» позволит максимально реализовать большой культурно-исторический потенциал регионов и сформировать единый туристический кластер», — убеждены в минкультуры Хакасии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, комплексный инвестиционный проект (КИП) «Енисейская Сибирь», продвигаемый губернатором Красноярского края Александром Уссом, предполагает экономическое объединение края, Хакасии и Тувы. Правительственное распоряжение о механизмах его реализации уже подписано. Общая заявленная инвестиционная стоимость КИП «Енисейская Сибирь» — свыше 1,9 трлн рублей на период 2019—2027 годов.

Читайте также: Медведев одобрил проект «Енисейская Сибирь»