Эд Ширан опубликовал список песен нового альбома No.6 Collaborations Projec

Лондон, , 14:10 — REGNUM Певец Эд Ширан выложил в сеть список песен со своего нового альбома No.6 Collaborations Projec. Он был опубликован 19 июня на Instagram-странице музыканта.

https://www.instagram.com/p/By3E4qmhW8J/

Новую пластинку британский исполнитель записывал вместе с Трэвисом Скоттом, Карди Би, Джастином Бибером, Бруно Марсом, Скриллексом, рэперами Eminem и 50 Cent и другими музыкантами. Ширан поблагодарил всех, кто помогал ему в создании альбома.

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Напомним, Эд Ширан в 2018 году возглавил тройку самых успешных музыкантов-гастролеров. Успешный мировой тур принёс ему более $432 млн. Второе место заняла Тейлор Свифт, третье поделили Jay Z и Бейонсе.

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