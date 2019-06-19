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Эд Ширан опубликовал список песен нового альбома No.6 Collaborations Projec

Культура

Он также назвал имена музыкантов, помогавших ему в записи пластинки

Лондон, 19 июня 2019, 14:10 — REGNUM  Певец Эд Ширан выложил в сеть список песен со своего нового альбома No.6 Collaborations Projec. Он был опубликован 19 июня на Instagram-странице музыканта.

https://www.instagram.com/p/By3E4qmhW8J/

Новую пластинку британский исполнитель записывал вместе с Трэвисом Скоттом, Карди Би, Джастином Бибером, Бруно Марсом, Скриллексом, рэперами Eminem и 50 Cent и другими музыкантами. Ширан поблагодарил всех, кто помогал ему в создании альбома.

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Напомним, Эд Ширан в 2018 году возглавил тройку самых успешных музыкантов-гастролеров. Успешный мировой тур принёс ему более $432 млн. Второе место заняла Тейлор Свифт, третье поделили Jay Z и Бейонсе.

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