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В 2019 году господдержку могут получить 47 кинопроектов

Культура

Изначально в Минкульт поступило 120 заявок

Москва, 19 июня 2019, 13:36 — REGNUM  Минкульт РФ рассмотрел 120 заявок от кинематографистов на выделение от государства средств для создания фильмов. Об этом глава ведомства Владимир Мединский сообщил журналистам на заседании экспертного совета по игровому авторскому и экспериментальному кино.

Чиновник отметил, что заявки поступали «разного качества», первыми были отклонены те, у которых были проблемы с оформлением. Мединский добавил, что он пока не может предоставить информацию о размерах будущих субсидий. Как пишет ТАСС, на получение средств могут надеяться 47 проектов.

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Напомним, в 2018 году государственную поддержку получили 35 картин. Тогда на суд экспертов было представлено 68 проектов кинофильмов.

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