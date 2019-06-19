Нацпроект поможет оборудовать 3D-кинотеатр в алтайском райцентре Чоя

Чоя, Алтай, , 12:23 — REGNUM У ценителей кино, проживающих в алтайском райцентре Чоя (Республика Алтай), в скором времени отпадёт необходимость ездить на просмотр фильмов в другие населённые пункты. Как сообщает сегодня, 19 июня, региональное министерство культуры, в межпоселенческом досуговом и библиотечно-информационном центре Чойского района оборудуют 3D-кинотеатр.

Данный проект осуществляется в рамках национального проекта «Культура» и федерального проекта «Культурная среда». На его реализацию выделены 4 998 тыс. рублей.

Напомним, старт всероссийской программы поддержки кинозалов в российских регионах был дан в декабре 2015 года по причине непозволительно низкого уровня кинофикации. Согласно данным экспертов, 40% населения России не имело доступа к современным цифровым кинотеатрам.

С 2019 года мероприятия по обеспечению равномерного доступа жителей страны к произведениям киноискусства, увеличения доли российского кино в прокате (речь идёт о населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек), включены в национальный проект «Культура» на 2019−2024 годы. В течение шести лет ежегодно Фонд кино распределяет средства на создание более 200 кинозалов в России.

В Горно-Алтайске при поддержке Фонда кино уже открыт кинотеатр «Дирекция 3D», реконструирован и модернизирован кинотеатр «Голубой Алтай». Также кинозал «KinoClub-3D» открылсяв Усть-Коксе, в селе Турочак — кинозал «Турочак 3D», в Онгудае — кинозал «Урсул».