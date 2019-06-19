В Северной Ирландии начали снимать приквел «Игры престолов»

Белфаст, Великобритания, , 11:37 — REGNUM В Северной Ирландии стартовали съемки пилотной серии приквела «Игры престолов». Об этом 18 июня сообщил журнал Entertainment Weekly.

Должности шоураннеров заняли Джейн Голдман «Люди Икс: Первый класс», С. Дж. Кларксон («Джессика Джонс») и писатель Джордж Мартин. Пока не известно, в каких ещё странах будет сниматься предстоящий сериал.

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В мае 2019 года ИА REGNUM сообщило, что стало известно рабочее название приквела «Игры престолов», его можно перевести как «Кровавая луна» (Bloodmoon). До этого Джордж Мартин предположил, что сериал могут назвать «Длинная ночь».

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