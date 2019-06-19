В Ярославском художественном музее открывается выставка Конниковых

Ярославль, , 11:28 — REGNUM В Ярославском художественном открывается выставка «Возвращение домой. Пётр и Лариса Конниковы», где будут представлены картины и эскизы костюмов к российским и западным кинофильмам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил куратор проекта Алексей Федорчук.

Лариса Конникова — известная художница по костюмам, много лет сотрудничавшая с киностудией «Ленфильм», а затем — с различными российскими и западными режиссерами. В ее костюмах снимались Ванесса Редгрейв, Олег Табаков, Виктор Авилов, Михаил Козаков, Светлана Крючкова, Теодор Курентзис и многие другие.

В новой экспозиции Ярославского художественного музея представлены ее эскизы к двухсерийному телефильму «Молодая Екатерина» американской кинокомпания Turner Pictures, за которые Лариса Конникова получила премию «Эмми» (телевизионный аналог «Оскара»). Ее работа в телесериале «Шерлок Холмс» номинировалась в 2015 году на приз Ассоциации продюсеров кино и телевидения в области телевизионного кино. В экспозиции также — рабочие эскизы для многосерийного фильма о жизни академика Л. Ландау «Дау», премьера которого прошла в январе этого года в Париже.

Лариса Конникова — автор костюмов для 28 фильмов. Несколько раз получала престижную российскую премию «Ника» за лучшую работу художника по костюмам, в частности за картины «Господин оформитель», «Царская охота», «Царевич Алексей», «Цветы календулы». Сегодня — заслуженный художник России, член многих творческих союзов, преподаватель факультета искусств СПбГУ.

Вторая часть выставки — произведения художника Петра Конникова, одного из создателей и первого заведующего кафедрой «Мастерство художника кино и телевидения» Санкт-Петербургского госуниверситета. Трижды работы Петра Конникова признавались лучшими картинами года на выставках в «Манеже». Одну из них — «Рождество» — можно будет увидеть в ЯХМ.

И Лариса, и Пётр — оба родились в Ярославле, оба получили первое профессиональное образование в Ярославском художественном училище.

«В 2018 году в память о своем супруге Лариса Конникова передала в дар Ярославскому художественному музею более 50 своих работ и произведений Петра Конникова. Так состоялось возвращение на родину творческого наследия двух ярославцев — художников Конниковых. Знаменательно, что работы прибыли в Ярославль накануне столетия музея и стали дорогим подарком к юбилею», — говорит куратор выставки, замдиректора ЯХМ Алексей Федорчук.

Выставка откроется 21 июня.

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