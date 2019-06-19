Названы победители конкурса детских телепрограмм «ТЭФИ-KIDS»

Москва, , 11:19 — REGNUM Названы победители конкурса «ТЭФИ-KIDS», церемония награждения прошла в Российском академическом молодежном театре. Об этом 19 июня сообщил сайт первого канала.

Лучшим детским ведущим признана Анна Михалкова, а её передача «Спокойной ночи, малыши!» канала «Карусель» стала победителем в конкурсе ежедневных информационных программ для детей. Первое место среди мультфильмов заняли «Смешарики». В номинации «Лучший детский телеканал» победил «СТС Kids». Лучшей среди режиссёров детских передач оказалась Ирина Лапшенкова («Добро пожаловать, или Посторонним вход разрешен»).

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Напомним, «ТЭФИ-KIDS» в России проводится впервые, организатором конкурса выступил фонд «Академия Российского телевидения». В нём участвовали производители детских телепрограмм регионального и федерального уровня.

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