Москва, , 09:55 — REGNUM 19 июня в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX—XX веков Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве открывается выставка «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное». Одно из крупнейших собраний современного искусства в мире представит 65 произведений искусства — живопись, скульптура, фотография, световые и видеоинсталляции. Среди представленных работ — полотна таких культовых художников как Альберто Джакометти, Ив Кляйн, Жан-Мишел Баския, Энди Уорхол, Герхард Рихтер, Кристиан Болтански, Марина Абрамович, Маурицио Каттелан. Все произведения экспонируются в России впервые.

Директор ГМИИ им А.С. Пушкина Марина Лошак в релизе на сайте музея отметила, что выставка коллекции Fondation Louis Vuitton предоставляет публике уникальную возможность увидеть великолепные образцы современного искусства. «Каждый из художников представлен в экспозиции своими хрестоматийными работами. Это визитная карточка всего лучшего, что есть в этой огромной и фантастической по качеству коллекции. Собрание во многом показывает и личность коллекционера, очень глубокий и осмысленный коллекционерский подход» — отметила руководитель музея.