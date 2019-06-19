В Москве открывается выставка «Коллекция Fondation Louis Vuitton»

Москва,
19 июня 2019, 09:55 — REGNUM 19 июня в Галерее искусства стран Европы и Америки
Директор ГМИИ им А.С. Пушкина Марина Лошак в релизе на сайте музея отметила, что выставка коллекции Fondation Louis Vuitton предоставляет публике уникальную возможность увидеть великолепные образцы современного искусства. «Каждый из художников представлен в экспозиции своими хрестоматийными работами. Это визитная карточка всего лучшего, что есть в этой огромной и фантастической по качеству коллекции. Собрание во многом показывает и личность коллекционера, очень глубокий и осмысленный коллекционерский подход» — отметила руководитель музея.