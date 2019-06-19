25 станций московского метро 19 июня станут театральными площадками

Москва, , 09:22 — REGNUM 19 июня 25 станций московского метро превратятся в театральные площадки. На самих станциях, а также в вестибюлях, на эскалаторе и даже в вагонах состоятся представления различных жанров — это будет не только популярные ныне иммерсивные спектакли, перфомансы масок, буффонада, но и опера, балет, современная хореография. Пассажиры могут увидеть, и отчасти поучаствовать, драматические события, произошедшие с Отелло и Дездемоной, легендарными тремя сестрами и другими классическими персонажами. Театральные действия в основном развернутся на станциях за пределами кольца — «Красносельской», «Сокольники», «Воробьевы горы», «Молодежной» и других. Акция проходит в рамках городского проекта на транспорте «Привет, Москва».

Надо отметить, что в последнее время метро и другие виды городского транспорта в Москве стали активными участниками культурной жизни столицы. Салоны вагонов превращаются в своеобразные музеи по отдельной тематике, появляются шуточные агитационные плакаты, показываются ролики и сюжеты по специальному телевизионному каналу.