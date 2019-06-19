В Российской академии художеств в Москве открылась выставка Мюда Мечева

Москва, , 08:49 — REGNUM В Выставочных залах Российской академии художеств открылась выставка Мюда Мечева «Картины из-под дивана». Экспозиция приурочена к 90-летию со дня рождения почетного гражданина Карелии, знаменитого иллюстратора эпоса «Калевала», художника Мюда Мечева.

На выставке представлены 44 станковые работы мастера разных лет. Как отметила на открытии вдова Ольга Хлопина, большинство из них никогда не экспонировались, они, что называется, лежали у живописца «в столе». Среди них любимые сюжеты живописца — северные пейзажи, натюрморты.

Произведения Мечева хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, «Росизо», Музее изобразительных искусств Республики Карелия, Государственном Кремлевском дворце, Российском фонде культуры, в собрании Института русского реалистического искусства, а также в российских и зарубежных коллекциях.