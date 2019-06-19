Музей имени Достоевского в Омске «оцифруют» к 200-летию писателя

Омск, , 06:38 — REGNUM Омский литературный музей им. Ф. М. Достоевского к 200-летию писателя будет «оцифрован». В музее в рамках национального проекта «Культура» появится мультимедиа-гид на платформе «Артефакт», сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области.

200-летие со дня рождения Фёдора Достоевского отпразднуют в 2021 году. Распоряжением правительства РФ утверждён план по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, в том числе в Омской области. Одно из мероприятий — ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия «Комендантский дом, 1799 г.» в Омске, где сейчас размещается Литературный музей им. Достоевского.

По информации областного правительства, ремонтные работы уже стартовали. В 2018 году у здания полностью обновили кровлю. В 2019 году проводится гидроизоляция фундамента и ремонт фасада. Из областного бюджета на эти цели выделили 7 млн рублей. Работы планируют завершить летом текущего года.

Также в музее обновят постоянную экспозицию. В июне глава Минкультуры РФ Владимир Мединский сообщил, что омскому музею передадут 62 экспоната — это произведения графики и живописи, которые являются иллюстрациями к произведениям Достоевского. Выставку этих работ планируют открыть к юбилейным торжествам в 2021 году. Также Министерство культуры РФ намерено выделить 0,5 млн рублей на обновление экспозиции музея.

Что касается «оцифровки» музея, посетители смогут совершить виртуальный тур по зданию. Также федеральный план включает научную конференцию международного уровня с выездным совещанием в Омске.

Региональный план по подготовке к юбилею Ф. М. Достоевского включает около 50 мероприятий.

Напомним, Фёдор Достоевский, осужденный за участие в демократическом кружке Петрашевского, четыре года провел в Омском каторжном остроге.

Литературный музей имени Ф. М. Достоевского в Омске был открыт 28 января 1983 года. Он расположен в одном из старейших зданий областной столицы, построенном в 1799 году для комендантов Омской крепости. В июле 1859 года в этом доме побывал писатель Фёдор Достоевский — в гостях у последнего коменданта Алексея де Граве.