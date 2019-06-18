Артисты из восьми стран приедут в Дагестан на фестиваль фольклора «Горцы»

Махачкала, , 18:37 — REGNUM Девятый международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы» пройдёт в Дагестане с 28 июня по 5 июля. В нем примут участие творческие коллективы из Азербайджана, Казахстана, Сербии, Словакии, Чехии, Индии, Ирана, регионов России и более 50 фольклорных коллективов Дагестана, сообщили ИА REGNUM 18 июня в пресс-службе министерства культуры республики.

В программу фестиваля войдут разножанровые художественно-творческие проекты: концерты, цирковые выступления, театральные постановки, ярмарки-подворья народных мастеров, фотовыставки, фольклорные шествия коллективов-гостей и многое другое. Основная часть мероприятий пройдёт в Махачкале, но также состоятся выездные концерты и праздники в Каспийске, Дербенте, Кизляре и некоторых районах Дагестана. Планируется, что фестиваль охватит более 12 тысяч зрителей.

Фестиваль «Горцы» проводится с 2004 года при поддержке Министерства культуры России и Государственного дома народного творчества имени Поленова. Он внесён в календарь международных фольклорных проектов ЮНЕСКО и с 2012 года проводится под ее эгидой. За эти годы в фестивале участвовали творческие группы из Европы, Южной Америки, Азии, Ближнего Востока, а также из многих регионов России.

«Свою миссию — сохранение и развитие образцов нематериального культурного наследия, народной культуры в её самобытности, традициях, национальном характере фестиваль «Горцы» выполняет вот уже 16 лет. Обмен культурными традициями разных народов определяет международную ценность фестиваля, способствует сохранению и развитию нематериального культурного наследия страны», — рассказали в дагестанском минкульте.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в Махачкале состоялось открытие международного театрального фестиваля «Волшебный мир театров кукол стран БРИКС». Свои лучшие постановки в столице Дагестана в течение недели представили творческие коллективы из России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики.

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