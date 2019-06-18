Двадцатый «Старкон» пройдет в Петербурге в конце июня

Санкт-Петербург, , 17:10 — REGNUM В Петербурге пройдет международный фестиваль фантастики, фэнтези, науки, робототехники и космонавтики «Старкон-2019». Мероприятие состоится 29−30 июня на территории выставочного комплекса «Экспофорум», сообщает пресс-служба организаторов 18 июня.

Гости фестиваля смогут посетить 35 тематических стендов, посвященных любимым произведениям из комиксов, кино, литературы и компьютерных игр. Среди них — интерактивные зоны по мотивам «Звездных войн», «Доктора Кто», «Сверхъестественного», творчества режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки и других популярных франшиз гик-культуры.

В 2019 году в рамках фестиваля также пройдет научно-популярная конференция «Парсек» от создателей проекта «Лекториум», где ученые доступно расскажут о современных проблемах квантовой физики, будущем промышленной робототехники, вопросах генетики, дизайна, программирования, искусственного интеллекта. Специальными гостями конференции станут российские космонавты Андрей Борисенко и Валерий Токарев.

Художники традиционно представят публике свои работы на аллее авторов, а посетители фестиваля смогут заказать свой портрет у ведущих отечественных комиксистов. Кроме того, оба дня фестиваля будут функционировать ярмарка, зона для геймеров и кинозал, в котором пройдет конкурс короткометражного фантастического кино.

Зрителей фестиваля ждет косплей-шоу: 200 участников соревнования проявят свои актерские таланты и продемонстрируют качественные детализированные костюмы в рамках конкурса, борясь за победу в 18 номинациях.

На «Старконе» также покажут работы участников Первого открытого конкурса городских проектов по развитию Санкт-Петербурга. Жюри выберет лучшие предложения по созданию и оптимизации общественных пространств города и назовет победителей прямо на фестивале.

«Старкон» проходит в Санкт-Петербурге с 1999 года. Это юбилейный, двадцатый фестиваль фантастики и науки, объединяющий мечтателей и ученых общей целью — совместным развитием человеческих возможностей. За последние четыре года интерес к мероприятию вырос более чем в три раза: от 6 тысяч посетителей в 2014 году до 22 тысяч участников в 2018 году.

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