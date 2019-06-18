Новый сценарий каждый день: почему провалились новые «Люди в чёрном»?

Лос-Анджелес, США, , 16:51 — REGNUM Издание The Hollywood Reporter 17 июня, ссылаясь на внутренние источники, рассказало о причинах провала фильма «Люди в чёрном: Интернэшнл» в прокате. Как оказалось, сценарий картины постоянно переписывали, а съёмки стремились закончить как можно быстрее.

Оригинальный сценарий, написанный Артом Маркумом и Мэттом Холлоуэем, очень понравился всей съёмочной команде. Как сказал один из инсайдеров: «Вы не привлекаете к съёмкам Криса Хэмсворта и Тессу Томпсон, если сценарий недостаточно хорош».

Проблемы с созданием картины начались с ухода руководителя проекта Дэвида Бобера из Sony. Тогда началось «перетягивание каната» между режиссёром Феликсом Гери Грэем и Уолтером Парксом, продюсером предыдущих фильмов франшизы. Из-за несоответствия в их взглядах сценарий пришлось переписывать.

Как сообщают источники, актёры получали новую версию сценария каждый день. В итоге исполнители главных ролей Крис Хэмсворт и Тесса Томпсон наняли собственных авторов диалогов для своих персонажей.

Напомним, фильм «Люди в чёрном: Интернэшнл» провалился в мировом прокате, собрав множество негативных отзывов от критиков и рядовых зрителей. На специализированном оценочном сервисе Metacritic картина получила 38 баллов из 100. Зрители отмечают слабый сюжет, невыразительную актёрскую игру и множество логических ошибок.

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