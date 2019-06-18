На предстоящем фестивале «Усадьба Jazz» выступит группа Black Eyed Peas

Москва, , 15:07 — REGNUM На предстоящем музыкальном фестивале «Усадьба Jazz» выступят такие известные группы, как Black Eyed Peas и The Cinematic Orchestra, а также многие популярные российские и зарубежные исполнители. Об этом 17 июня сообщила «Российская газета».

Мероприятие пройдет 22 и 23 июня 2019 года в парке-заповеднике Коломенское. Гости фестиваля также получат возможность послушать живые выступления Майкла Киванука, Ивана Дорна, Нино Катамадзе, Джейми Каллума и других артистов. Отмечается, что Black Eyed Peas выступят в качестве хэдлайнера.

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Напомним, «Усадьба Jazz» — это ежегодный музыкальный фестиваль под открытым небом. Его организацией занимается агентство «АртМания», самое первое подобное мероприятие состоялось в 2003 году.

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