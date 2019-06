В новом сериале Кирстен Данст сыграет основательницу пирамиды

Нью-Йорк, США, , 13:33 — REGNUM В сеть выложили первый тизер-трейлер предстоящего сериала «Как стать Богом в Центральной Флориде» (On Becoming A God In Central Florida), главную роль в котором исполнила Кирстен Данст. Ролик был опубликован на YouTube-канале Showtime.

Шоу представляет собой чёрную комедию, сюжет которой расскажет о том, как сотрудница аквапарка Кристал Джилл (Кирстен Данст) создаст многомиллиардную пирамиду, которая в итоге разорит её семью. Первую серию телеканал Showtime покажет 25 августа 2019 года.

Напомним, в мае 2018 года Кирстен Данст родила сына. В январе 2018 года актриса в интервью журналистам впервые рассказала о своей беременности и заявила, что для неё пришло то время, когда стоит «завести детей и охладиться».

