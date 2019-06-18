Элвин Грей ответил на обвинения супруги врио главы Башкирии в неуважении

Уфа, , 13:24 — REGNUM Российский поп-исполнитель Элвин Грей (Радик Юльякшин) прокомментировал претензии супруги врио главы Башкирии Каринэ Хабировой, которая обвинила певца в неуважении к участникам и гостям шоу фестиваля «Сердце Евразии». По словам артиста, он действовал строго в рамках заключенного контракта.

«По контракту с организаторами заранее было согласовано количество песен, условия которого мы и выполняли. Концертная программа мероприятия очень сильно затянулась, по каким причинам — нам неизвестно», — пишет певец на совей странице в одной из социальных сетей.

Уточняется, что согласно программе он должен был выйти на сцену в 21:30 по местному времени, однако это произошло лишь в 23:00.

«Никто не предупредил нас ни до выхода на сцену, ни во время выступления о необходимости «урезать» программу. О том, что я своим выступлением сократил время других артистов, мне стало известно после концерта», — заверяет исполнитель.

Он извинился перед зрителями, которые могли расценить превышение тайминга его выступления на 13 минут неуважением.

В то же время певец отметил, что с таймингом всего концерта был «полный швах».

Радик Юльякшин (Элвин Грей) — исполняет песни на башкирском, татарском и русском языках. В 2017 году удостоен звания Заслуженного артиста Башкирии. СМИ Поволжья называют исполнителя «башкирским Джастином Бибером». Имя исполнителя в 2016 году включено в учебник башкирского языка.

Напомним, ранее супруга врио главы Башкирии Каринэ Хабирова поделилась впечатлениями о концерте в рамках фестиваля «Сердце Евразии», который состоялся 14 июня в Уфе.

«Был прекрасный салют, концерт и праздничное настроение. Но, к сожалению, не хватило одного-уважения артиста Элвин Грей к другим артистам и к людям, которые пришли послушать не только его и пришли на фейерверк», — отмечала Хабирова.

Она поблагодарила организаторов мероприятия, ведущих и волонтеров за профессиональную работу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 12 июня в Уфе открылся Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии», организованный министерством культуры Башкирии.

14 июня в рамках фестиваля состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня образования республики.

В ходе фестиваля врио главы Башкирии Радий Хабиров присвоил певице Алсу звание народной артистки республики. Также звания Заслуженных артистов Башкирии были присвоены солисту группы «Пицца» Сергею Приказчикову и основателю группы «Аргымак» Ринату Рамазанову.